Игорь Руденя: Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка работала нелегально

Как минимум один из участников страшного ДТП под Тверью мог быть задействован в регулярных пассажирских перевозках нелегально.

О том, что это действительно так, уже с горечью посетовал губернатор Тверской области Игорь Руденя, который побывал на месте происшествия вместе со спасателями и главным федеральным инспектором по Тверской области.

Как известно, авария с 13 погибшими и 17 пострадавшими произошла сегодня, 5 октября, на 15 км автодороги регионального значения "Тверь - Старица", вблизи поселка Некрасово в Калининском районе Тверской области. Губернатор не уточнил, то ли рейсовый автобус ЛиАЗ, то ли маршрутный микроавтобус Ford осуществлял так называемую перевозку по "заказу", он лишь обозначил проблему, история которой длится уже не один год. Еще 4 года назад обсуждение заказных перевозок на территории Тверской области оказалось главной темой при обсуждении в областном Законодательном собрании.

Проблема заключается в том, что перевозчикам невыгодно соблюдать правила пассажирских перевозок, и они нашли для себя лазейку - перевозки по заказу. В области действуют строгие правила допуска перевозчиков на обслуживание регулярных автобусных маршрутов. И многие из них тогда сетовали, что не в состоянии выполнить их и вынуждены подменять понятие "регулярные перевозки" понятием "перевозки по заказу". На это чиновники парировали, что правила перевозки пассажиров одинаковы для всех и речь идет о жизни людей. В транспортных же компаниях ответили, что, в соответствии с федеральным законодательством, перевозчики обязаны лишь уведомить соответствующие органы о начале деятельности, а наличие лицензии не обязательно. И им так проще работать. Но ответственность перед пассажирами они понимают, поэтому многие перевозчики все же получают лицензию, проводят регулярные предрейсовые и послерейсовые медицинские и технические осмотры, что для "перевозок по заказу" по сути не обязательно.

В общем, тогда в 2014 году тверские чиновники с перевозчиками не договорились. Этого и следовало ожидать, поскольку проблема имеет федеральное значение, и ее решение зависит от депутатов Госдумы.

Теперь же сама жизнь с новой силой заставила вновь обратиться к этой застарелой проблеме. Перед следователями стоит задача - выяснить обладал ли лицензией на регулярные пассажирские перевозки водитель маршрутки и проходил ли предрейсовый контроль. Тем не менее, если этого сделано не было, при осуществлении "перевозки по заказу" формально перед законом он будет чист и, если в том месте, где произошла трагедия, обгон был разрешен, то есть все шансы, что вообще никто в тюрьму не сядет.

Пока по предварительной версии именно обгон маршруткой впереди идущего транспорта и стал причиной ДТП.

Сейчас из Москвы в Тверь руководство МЧС России направило дополнительные силы - психологов. С утра на месте происшествия работал вертолет Ми-8 Жуковского Авиа-спасательного центра.

В ГУ МЧС по Тверской области развернут оперативный штаб, на месте работает оперативная группа под руководством начальника областного главка МЧС. К ликвидации происшествия привлечены более 50 человек и 19 единиц техники.