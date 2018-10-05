Родным жертв ДТП под Тверью выплатят страховку в 2 млн рублей

Родственники пассажиров микроавтобуса, погибших в ДТП под Тверью, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба АО "СОГАЗ", где была застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса Ford.

"Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис АО "СОГАЗ" с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним", - говорится в сообщении.

Информацию о месторасположении ближайшего офиса компании можно получить по телефону 8 800 333 0 888 или на официальном сайте компании.

Напомним, утром 5 октября в результате столкновения автобусов в Калининском районе Тверской области погибли 13 человек. Еще трое пострадавших с тяжелыми травмами находятся в больнице. По предварительной версии, микроавтобус, двигавшийся по маршруту Ржев - Старица - Тверь, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ЛиАЗ. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.