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05.10.2018 14:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти арестовали подозреваемого в каннибализме

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области избрали меру пресечения 22-летнему мужчине, который обвиняется в жестоком убийстве жителя поселка Новинка. Следователи не исключают, что часть тела погибшего подозреваемый употребил в пищу.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте.

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Ближайшие два месяца подозреваемый проведет в изоляторе. Напомним, убийство в поселке Новинка произошло в ночь со 2 на 3 октября. 21-летнего местного жителя нашли убитым в своем доме.

В пресс-службе регионального СК воздерживаются от конкретики, но указывают, что некоторые части тела погибшего были отчленены.

На выезде из поселка были задержали 22-летний мужчина и его 12-летняя спутница. Мужчина подробно рассказал следователям о случившемся. С жителем Новинки мужчина с девочкой познакомились за несколько дней до происшествия. Сельчанин предложил им пожить у него. Парочка согласилась. В ночь на 3 октября гости поссорились с хозяином, и мужчина убил его несколькими ударами ножа в горло.

Девочка в данном уголовном деле проходит в качестве свидетеля. Сейчас она помещена в интернат. В то же время следствие не исключает, что девочка принимала участие в расправе над хозяином дома и употребляла в пищу части его тела.

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