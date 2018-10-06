СК возбудил уголовное дело о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы

Уголовная статья, по которой ведется следствие, - злоупотребление полномочиями. Пока неизвестно, сколько человек стали фигурантами расследования, СК говорит загадочно - "неустановленные лица из числа руководства общественной организации".

Сначала о возбуждении дела сообщил Совет по правам человека при президенте РФ. На его сайте появилась следующая информация: "Совет получил ответ Следственного комитета РФ c информацией о расследовании уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководства Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".

На самом деле уголовное дело было возбуждено еще первого августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Просила СК разобраться бывшая член правления фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Наталья Авилова. Она писала о злоупотреблении руководителем организации Ксенией Соколовой своими полномочиями и просила проверить возможный материальный ущерб благотворительной организации. Проверка завершилась возбуждение уголовного дела.

В СПЧ еще уточняют, что делом занимается Главное следственное управление СК РФ и оно находится на особом контроле Александра Бастрыкина.

Напомним, международная общественная организация "Справедливая помощь" была основана членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Елизаветой Глинка (Доктор Лиза).

После гибели Доктора Лизы благотворительный фонд был официально переименован в фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы".