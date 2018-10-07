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07.10.2018 17:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после массовой драки в омской колонии

Текст: Наталья Граф (Омск)
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в омской исправительной колонии №6, в результате которого пострадали 20 осужденных.

- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 321 УК РФ - "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. - В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
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По предварительным данным, вчера отрицательно настроенных осужденные устроили в колонии бунт. Перед отбоем в нескольких отрядах "авторитеты" заявили сокамерникам, что теперь исправительное учреждение будет жить по их правилам, и попытались склонить их к неповиновению. Однако осужденные, характеризующиеся с положительной стороны, отказались, и между ними завязалась драка.

Личный состав ИК №6 подняли по тревоге. Разъяренные "авторитеты" потребовали начальника колонии и прокурора. Утихомирить бунтовавших не получилось.

- Отрицательно настроенные осужденные выдвинули ряд незаконных требований, -сообщила "РГ" представитель УФСИН России по Омской области Светлана Плотникова. - Они просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания.

На территорию колонии ввели сводный отряд. Зачинщиков бунта изолировали для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных.

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- При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись, - отмечают в УФСИН России по Омской области. - Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема "загиб руки за спину".

Следователи выясняют, кто был организатором массовых волнений. Двадцати пострадавшим во время драки оказана медицинская помощь. О состоянии их здоровья пока не сообщается.

В колонии работают представители Уполномоченного Омской области по правам человека Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии.

ИК №6 - колония строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления. Исправительное учреждение является одним из лучших на территории Омской области по воспитательной работе. По данным "РГ", информация о беспорядках в данной ИК шокировала руководителей УФСИН региона.

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