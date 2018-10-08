После поджога храма на Ганиной Яме возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который ранее отбывал срок за кражу.

- Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который подозревается в поджоге одного из храмов на территории монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый - молодой человек 1998 года рождения, отбывший срок за кражу. Оперативники выяснили, что поджечь храм мог он после опроса свидетелей и очевидцев. Интересно, что в полицию он пришел сам, но не для того, чтобы сдаться с повинной, а для того, чтобы заявить о якобы пропаже личных документов. На допросе молодой человек рассказал, что не только поджег храм, но и присвоил деньги из ящика для пожертвований.

Напомним, пожар случился ночью 4 октября. Горели помещения Царского храма. Спасатели МЧС ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров менее чем за час. Пламя повредило иконостас и малый купол храма.