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08.10.2018 13:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После поджога храма на Ганиной Яме возбуждено дело

Текст: Юлия Мякишева

Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который ранее отбывал срок за кражу.

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- Полиция возбудила уголовное дело в отношении молодого человека, который подозревается в поджоге одного из храмов на территории монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый - молодой человек 1998 года рождения, отбывший срок за кражу. Оперативники выяснили, что поджечь храм мог он после опроса свидетелей и очевидцев. Интересно, что в полицию он пришел сам, но не для того, чтобы сдаться с повинной, а для того, чтобы заявить о якобы пропаже личных документов. На допросе молодой человек рассказал, что не только поджег храм, но и присвоил деньги из ящика для пожертвований.

Напомним, пожар случился ночью 4 октября. Горели помещения Царского храма. Спасатели МЧС ликвидировали огонь на площади 70 квадратных метров менее чем за час. Пламя повредило иконостас и малый купол храма.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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