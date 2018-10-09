Полиция задержала Кокорина и Мамаева для допроса

Полиция задержала футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар"). Об этом сообщил телеканал "360 Подмосковье". В 15:00 в УВД по ЦАО начнется допрос с их участием.

Накануне стало известно, что Кокорин с Мамаевым избили в одном из столичных кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, получившего серьезные повреждения. А за два часа до этого игроки с друзьями напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате 33-летний мужчина был доставлен в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Сегодня последовали официальные заявления "Зенита" и "Краснодара". Питерский клуб назвал поведение Кокорина отвратительным и сообщил, что игрок понесет наказание. Какое именно - пока неизвестно.

Еще жестче выступил "Краснодар". Руководство клуба оштрафует Мамаева на максимальную сумму и изучает возможность расторжения действующего с ним контракта. А пока игрок отстранен от тренировок с основной командой.