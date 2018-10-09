Появилось видео с места аварии с троллейбусом в Орле

Следственный комитет опубликовал видео первого допроса водителя троллейбуса в Орле после того, как его машина врезалась в толпу на остановке. Женщина в шоке и не может объяснить произошедшее.

Напомним, около 14.30 троллейбус 4 маршрута врезался в людей, стоявших на остановке "Дворец Спорта". Три человека погибли, среди них 16-летняя девушка. 17-летний парень и 24-летняя женщина доставлены в больницу. В числе пострадавших оказались готовившиеся сесть в троллейбус и вышедшие из подъехавшей к остановке маршрутки.

- Я подъехала, педаль провалилась. Тут люди ринулись, маршрутчик подъехал. Дальше я уже ничего не помню, - рассказала водитель троллейбуса.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).