Назвавшийся Макгрегором человек пожаловался полиции Уфы на побои

В Уфе неизвестный позвонил в полицию, и, назвавшись ирландским бойцом Конором Макгрегором, заявил, что его избил российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он попросил стражей порядка найти своего обидчика.

В полиции заверили, что примут все необходимые меры в рамках компетенций ведомства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

В субботу в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов удушающим приемом в четвертом раунде победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя между Хабибом и Конором, а также их командами, завязалась драка. Хабиб, напомним, покинул октагон и вступил в потасовку с представителями команды соперника. Теперь ему грозят штрафные санкции вплоть до запрета выступлений в UFC и, соответственно, лишения титула.

Макгрегор неоднократно пытался перед боем вывести россиянина из себя - он атаковал автобус с бойцами ММА, в котором находился и Хабиб, оскорблял отца Нурмагомедова, пришел на пресс-конференцию с бутылкой виски, а на взвешивании попытался ударить соперника. "Я проучу этого парня, я размажу его", - говорил российский борец.