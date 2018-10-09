По факту смертельного ДТП в Ленобласти возбудили дело

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП на подъездных путях к Морскому торговому порту "Усть-Луга". В результате аварии погибли два человека и пять получили травмы различной степени тяжести.

Предполагаемый виновник ДТП - 31-летний водитель микроавтобуса Mercedes - в настоящее время задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточнили в главке. - Водитель иномарки задержан на основании стать 91 УПК РФ.

Напомним, на момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, все граждане Республики Беларусь, мужчины в возрасте ль 20 до 45 лет. После того, как автомобиль наехал на силовое ограждение трассы и перевернулся, 23-летний пассажир погиб на месте. Еще один позднее скончался в стационаре, три человека были отпущены из больницы после осмотра и оказания первичной помощи.