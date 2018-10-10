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10.10.2018 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ

Текст: Сергей Бабкин

Расследованием убийства подполковника полиции Евгении Шишкиной займется центральный аппарат ГСУ СК России. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В Следственном комитете создали оперативный штаб, куда стекается вся информация о резонансном преступлении. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в состав штаба включены сотрудники МВД и ФСБ.

Фото: Depositphotos.com
СК озвучил главную версию убийства следователя

Самые опытные криминалисты центрального аппарата СК выехали на место убийства, чтобы помочь подмосковным коллегам. Александр Быстрыкин потребовал в кратчайшие сроки изучить все, что удалось найти оперативникам, тщательно провести экспертизы. Как уже писала "РГ", правоохранители обнаружили возле дома Евгении Шишкиной пулю, гильзу и затворную рамку от пистолета. В СК отметили, что будет изучаться не только версия, связанная с профессиональной деятельностью погибшей. Следователи изучат и другие возможные мотивы.

Напомним, что тело старшего следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной было найдено сегодня рано утром у ее дома в поселке Архангельское под Красногорском. Убийца, по всей видимости, ждал жертву у дороги в небольшом сквере. Следователь погибла от огнестрельного ранения в шею. В ее производстве было несколько значимых уголовных дел, поэтому приоритетной считается "профессиональная" версия.

В связи с убийством Шишкиной возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ