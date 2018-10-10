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10.10.2018 14:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК озвучил главную версию убийства следователя

Текст: Сергей Бабкин

Убийство следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области связано с ее профессиональной деятельностью. Эту версию в качестве приоритетной озвучило региональное ГСУ СК.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, расследование громкого преступления передано в центральный аппарат ГСУ. Следователи изучили уголовные дела, которые вела Евгения Шишкина, и пришли к однозначному выводу: ее убили, чтобы воспрепятствовать расследованию. Теперь юридически это уже не "рядовое" убийство.  Уголовное дело теперь переквалифицировано по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Также возбуждено дело по незаконному обороту оружия (статья 222 УК РФ).

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Оперативная группа тщательно изучила место преступления - небольшой сквер у дома Евгении Шишкиной в поселке Архангельское Красногорского района. Найдена затворная рамка от пистолета, пружина, пуля и гильза. Все это отправлено на комплексную экспертизу.

Напомним, что старшего следователя управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу, подполковника полиции Евгению Шишкину убили около 07:00. С самого начала правоохранители начали рассматривать версию, связанную с профессиональной деятельностью Шишкиной. Она вела ряд резонансных дел, в том числе, по незаконному обороту наркотиков. В начале года на нее уже было совершено покушение: преступники сожгли Lexus следователя. 

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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