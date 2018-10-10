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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд по уголовному делу Кирилла Серебренникова начнется 17 октября

Текст: Анна Смородинова

17 октября в 10 утра в Мещанском районном суде Москвы состоится предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении режиссера Кирилла Серебрянникова.

Уже известно, что судебное заседание будет закрытым. В ходе предварительного слушания будут рассмотрены заявленные участниками процесса ходатайства и назначена дата рассмотрения дела по существу.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Суд признал законным решение о продлении домашнего ареста Серебренникову

В совершении тяжкого преступления помимо Кирилла Серебрянникова обвиняются генеральный продюсер и директор "Гоголь-центра" в 2011-2015 годах Алексей Малобродский, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Никто кроме последней своей вины не признал.

По версии следствия, Кирилл Серебренников в 2011 году разработал театральный проект по развитию современного искусства "Платформа", на реализацию которого Министерством культуры было выделено более 214 млн рублей. Для исполнения проекта Серебренниковым была создана автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия", к работе в которой он привлек своих вышеуказанных знакомых. В результате таких действий, по версии следствия, государству причинен вред в размере 133 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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