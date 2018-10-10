Врезавшийся в людей в Орле троллейбус был сильно изношен

Врезавшийся в людей троллейбус изготовлен почти 30 лет назад, сообщили в трамвайно-троллейбусном предприятии Орла. Тем не менее перед выходом на линию машина была исправна.

- Троллейбус ЗиУ 682, бортовой номер 094 выпущен в 1989 году. В 2009 машина прошла капитальный ремонт с заменой кузова и основных агрегатов. Срок эксплуатации после ремонта - 10 лет, поэтому износ машины можно оценить в 80 процентов. Примерно в таком же состоянии и большинство нашего парка. Сравнительно молодых машин всего три, - рассказал технический директор ТТП Юрий Гордюшкин.

Во вторник перед выходом на линию были проведено медицинское обследование водителя и предрейсовый осмотр троллейбуса. Замечаний по техническому состоянию борта и здоровью водителя не было. Управлявшая машиной в момент ДТП Жанна Черникова проработала на предприятии безаварийно 10 лет.

Напомним, 9 октября в середине дня на остановке "Дворец спорта" троллейбус 4-го маршрута врезался в людей, вышедших из маршрутки или ожидавших посадки. Погибли три человека, в том числе 16-летняя девушка. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

- МУП "ТТП" выражает искреннее соболезнование родным и близким и обеспечит необходимые выплаты семьям погибших и пострадавших в аварии, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель троллейбуса задержана, СКР опубликовал видео ее первого допроса на месте происшествия. Женщина в шоке и не может объяснить, почему ее машина наехала на людей. Рассматриваются несколько версий, в отказ тормозов в ТТП не верят.

- Мы не можем провести необходимые экспертизы, поскольку троллейбус находится на штрафстоянке. Но осмотр органов управления сразу после аварии говорит о том, что машина была исправна, - объяснил Гордюшкин.