Врезавшийся в людей в Орле троллейбус был сильно изношен

Новости

Дело об убийстве следователя Шишкиной передали в СК РФ 18:06
В Хабаровске осудили продавца поддельных енотов 18:00
"Нафтогаз" распорядился деньгами "Газпрома" 17:57
МИД: Северокорейские рабочие находятся в РФ на законных основаниях 17:54
Саратовцы назвали детей Усмонджоном и Бибертом 17:48
Австралия запретит мигрантам селиться в крупных городах 17:47
Путин назвал приоритеты стратегии развития спорта 17:46
Реконструкция Путилковского шоссе продлится до 2021 года 17:43
Суд по уголовному делу Кирилла Серебренникова начнется 17 октября 17:40
В московском метро упавший пенсионер спасся от поезда в желобе 17:38
Климатологи предупредили о резком росте уровня Мирового океана 17:34
Вдова Джона Леннона выпустила кавер-версию песни Imagine 17:33
Катера с противоминными роботами разработали во Франции 17:26
Видео: Украинская писательница устроила скандал в прямом эфире 17:26
В Подмосковье сфотографировали эконом-версию седана Aurus 17:20
Питер Джексон не будет работать над сериалом по "Властелину колец" 17:17
МИД РФ: Россия требует от США прекратить издеваться над Марией Бутиной 17:14
Назван самый популярный вид недвижимости в сентябре 17:11
Минфин не ожидает роста цены ОСАГО из-за реформы тарифов 17:06
В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита 17:05
Павел Мамаев прибыл в полицию на допрос 16:58
Москва потребовала от Киева освободить журналиста Вышинского 16:55
Опытный образец самоходки для ВДВ "Лотос" запущен в производство 16:54
ОБСЕ озвучила в Минске рекомендации по борьбе с терроризмом 16:50
МИД РФ: Москва проверяет информацию о выводе боевиков из Идлиба 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Верховный суд разъяснил порядок призыва на военную службу
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
Задайте вопрос генеральному директору Большого театра Владимиру Урину
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
В "РГ" расскажут, чем грозит смена криптографических ключей
10.10.2018 16:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врезавшийся в людей в Орле троллейбус был сильно изношен

Текст: Антон Валагин (Орел)

Врезавшийся в людей троллейбус изготовлен почти 30 лет назад, сообщили в трамвайно-троллейбусном предприятии Орла. Тем не менее перед выходом на линию машина была исправна.

- Троллейбус ЗиУ 682, бортовой номер 094 выпущен в 1989 году. В 2009 машина прошла капитальный ремонт с заменой кузова и основных агрегатов. Срок эксплуатации после ремонта - 10 лет, поэтому износ машины можно оценить в 80 процентов. Примерно в таком же состоянии и большинство нашего парка. Сравнительно молодых машин всего три, - рассказал технический директор ТТП Юрий Гордюшкин.

Пострадавшие в ДТП с троллейбусом в Орле получат материальную помощь

Во вторник перед выходом на линию были проведено медицинское обследование водителя и предрейсовый осмотр троллейбуса. Замечаний по техническому состоянию борта и здоровью водителя не было. Управлявшая машиной в момент ДТП Жанна Черникова проработала на предприятии безаварийно 10 лет.

Напомним, 9 октября в середине дня на остановке "Дворец спорта" троллейбус 4-го маршрута врезался в людей, вышедших из маршрутки или ожидавших посадки. Погибли три человека, в том числе 16-летняя девушка. Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

- МУП "ТТП" выражает искреннее соболезнование родным и близким и обеспечит необходимые выплаты семьям погибших и пострадавших в аварии, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель троллейбуса задержана, СКР опубликовал видео ее первого допроса на месте происшествия. Женщина в шоке и не может объяснить, почему ее машина наехала на людей. Рассматриваются несколько версий, в отказ тормозов в ТТП не верят.

- Мы не можем провести необходимые экспертизы, поскольку троллейбус находится на штрафстоянке. Но осмотр органов управления сразу после аварии говорит о том, что машина была исправна, - объяснил Гордюшкин.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Гражданам предпенсионного возраста оставят налоговые льготы
Путин пока не будет отдельно встречаться с Нурмагомедовым
Поиск попутчиков через BlaBlaCar стал платным
В Госдуме оценили предложенный Киевом проект резолюции ООН по Крыму
СК обнародовал видео с места убийства женщины-следователя