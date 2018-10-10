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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые выяснили природу оползня на Южном Урале

Текст: Мария Гафурова

Специалисты Уральского регионального центра государственного мониторинга состояния недр изучили грязевой оползень в Катав-Ивановском районе и признали его уникальным. Одной из причин его возникновения назвали недавнее землетрясение, произошедшее в Челябинской области.

Фото: depositphotos.com
На Южном Урале произошло землетрясение магнитудой 4,5‍

Специалисты отметили, что этот участок наиболее подвержен воздействию, так как расположен в зоне контакта различных горных пород. Также одним из факторов стало большое количество осадков - этим летом они превысили норму на 150 процентов. С гидрологических позиций место возникновения оползня относится к зоне повышенной водообильности.

Как сообщает пресс-служба администрации Катав-Ивановского района, сейчас оползень не несет никакой угрозы для людей. Он находится в лесу примерно в трех километрах от ближайшего населенного пункта. На данный момент движение грязевого потока остановилось.

Учитывая уникальность этого локального процесса, ученые предложили включить оползень на горе Песчаная в программу "Государственного мониторинга состояния недр на территории Уральского федерального округа".

Напомним, землетрясение на Южном Урале произошло рано утром 5 сентября. Подземные толчки магнитудой в 5,5 балла были зафиксированы в Башкирии и Челябинской области. Их эпицентр находился Катав-Ивановском районе. Наиболее сильно от землетрясения пострадала местная больница. Среди людей пострадавших нет. Ущерб от землетрясения превысил 38 миллионов рублей.

Общество Наука Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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