Ущерб от землетрясения на Урале превысил 38 млн

В Челябинской области подсчитали общий ущерб от землетрясения 5 сентября, во время которого получили повреждения социальные объекты и жилые дома в Катав-Ивановском районе. На ликвидацию последствий в общей сложности будет направлено более 38 миллионов рублей, сообщил в пятницу министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

- По результатам комиссионного обследования 22 социальных объектов, получивших повреждения вследствие землетрясения в Катав-Ивановском районе, установлен ущерб в размере 32,8 миллиона рублей, - пояснил Савченко. - На ремонт многоквартирных домов потребуется еще 1,5 миллиона рублей. Кроме того, пострадали 454 частных жилых дома, владельцы которых обратились за помощью в размере 4,5 миллиона рублей. Компенсация в большей части будет выплачена за счет областного бюджета.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. Наибольшая сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе. Местные жители выбегали на улицу едва одетыми с детьми на руках.

Толчки повторялись весь следующий день. Последний афтершок магнитудой 4,5 балла был зафиксирован в Катав-Ивановске 29 сентября.