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12.10.2018 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО "Бутырка"

Текст: Данила Жиляев

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в карантинные камеры столичного СИЗО "Бутырка". Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на ответственного секретаря московской общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ
Александр Кокорин: Мы не были пьяные, просто на взводе

Отмечается, что у футболистов нет жалоб и претензий, а через десять дней они будут переведены в камеры спецблока. Там они окажутся в более комфортных условиях, под видеонаблюдениям и при повышенном внимании к безопасности.

Накануне Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины были заключены под стражу сроком на два месяца. Такое наказание они получили за хулиганство. Они стали зачинщиками драк в центре Москвы, от их действий пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Пока неясно, как эта история скажется на дальнейшей спортивной карьере Мамаева и Кокорина. Футбольный клуб "Краснодар", игроком которого пока еще является Павел, намерен расторгнуть с ним контракт. В то же время "Зенит", по последней информации, не будет торопиться расстаться с Кокориным, однако санкции к нему применит.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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