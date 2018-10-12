Кокорин и Мамаев доставлены в карантинные камеры СИЗО "Бутырка"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в карантинные камеры столичного СИЗО "Бутырка". Об этом сообщает "Р-Спорт " со ссылкой на ответственного секретаря московской общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова.

Отмечается, что у футболистов нет жалоб и претензий, а через десять дней они будут переведены в камеры спецблока. Там они окажутся в более комфортных условиях, под видеонаблюдениям и при повышенном внимании к безопасности.

Накануне Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорины были заключены под стражу сроком на два месяца. Такое наказание они получили за хулиганство. Они стали зачинщиками драк в центре Москвы, от их действий пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Пока неясно, как эта история скажется на дальнейшей спортивной карьере Мамаева и Кокорина. Футбольный клуб "Краснодар", игроком которого пока еще является Павел, намерен расторгнуть с ним контракт. В то же время "Зенит", по последней информации, не будет торопиться расстаться с Кокориным, однако санкции к нему применит.