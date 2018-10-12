Суд оштрафовал певицу Оксану Яковлеву за танцы на МКАД

Певица Оксана Яковлева, известная под творческим псевдонимом Yaxana, оштрафована на 20 тысяч рублей за несогласованное перекрытие МКАД. Такое решение в пятницу принял Перовский суд, сообщил ТАСС.

В суде рассматривался административный протокол, который составили на Яковлеву полицейские. Как уже писала "РГ", певица решила снять новый клип посреди МКАД. Без всяких согласований группа перекрыла одну полосу и начала работать. В возникшей пробке застряли тысячи автомобилей, в том числе несколько экипажей "скорой помощи".

На заседании Яковлева говорила, что не собиралась снимать клип. Мол, у нее просто сломалась машина, поэтому она решила устроить танцы, чтобы согреться. Тем не менее, девушку признали виновной по статье 20.2.2 КоАП - "Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка". Отметим, что по этой статье певице грозил даже арест на 15 суток. Но в данном случае суд ограничился штрафом.