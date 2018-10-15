Мать Кокорина прокомментировала ситуацию с сыновьями

Ситуация, в которую попали Александр и Кирилл Кокорины, их мать - Светлана - назвала катастрофой всей своей жизни. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

- Для вас это шоу. Вы реально не понимаете. Для меня это катастрофа всей моей жизни, - отметила она.

В свою очередь жена Кокорина Дарья Валитова отметила, что не может обижаться на футболиста. "Сейчас я просто хочу, чтобы он вышел на свободу, чтобы он был рядом, рядом с нашим ребенком", - сказала она.

Отметим, что спустя несколько дней после инцидента - еще до того как сами спортсмены выступили с извинениями - в Instagram Александра Кокорина появилось сообщение от лица его отчима - Кирилла Логинова. Он принес извинения пострадавшему в драке Денису Паку. "Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу", - отмечается в сообщении.

Братья Кокорины были арестованы по делу о двух драках в центре Москвы. Футболист и его брат вместе с Павлом Мамаевым обвиняются в избиении в нетрезвом виде главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчук. Все трое подозреваемых арестованы почти на два месяца до 8 декабря.

"Зенит" и "Краснодар" резко осудили поведение своих игроков. Впрочем, дальнейшая футбольная карьера Кокорина и Мамаева под вопросом - РФС рассматривает один из вариантов применения наказания, указанных в статье 10 Дисциплинарного регламента организации. Среди возможных санкций - дисквалификация.