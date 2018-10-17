Очевидцы рассказали подробности взрыва в колледже в Керчи

Напавшие на керченский колледж открыли стрельбу по учащимся и преподавателям после взрыва.

"Сначала произошел взрыв в столовой, а сразу после него из туалетов начали выбегать люди с автоматами. На лицах у них были маски. Понять, какой они национальности, было невозможно. Их было очень много, но сколько точно, сказать не могу", - цитирует RT одного из учеников, ставшего свидетелем трагедии.

По его словам, нападавшие также кидали взрывпакеты.

После ЧП учеников отправили по домам.

Неустановленное взрывное устройство сработало в керченском политехническом колледже днем 17 октября. Погибли не менее 13 человек.

Предварительно, это был теракт. Возбуждено уголовное дело. В Крыму объявлен трехдневный траур.