Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Керчи

После массового расстрела и взрыва в политехническом колледже Керчи шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.
В ведомстве не исключают, что десяткам раненых может потребоваться эвакуация в другие медицинские учреждения.
Нападение совершил молодой человек, учащийся колледжа, 18-летний Владислав Росляков. СК полагает, что он расстрелял людей, а затем покончил с собой.
В результате ЧП погибли 18 человек, пострадали около 60. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Ранее СК классифицировал его как теракт.