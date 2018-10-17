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17.10.2018 17:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В учебных заведениях РФ усилят меры безопасности после взрыва в Керчи

Дополнительные меры безопасности будут приняты в школах и организациях среднего профессионального образования России после керченской трагедии. Об этом заявил заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев.

По его словам, в настоящее время "идет большая проработка целой серии мероприятий по повышению" безопасности учащихся.

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
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"На разных площадках сейчас в правительстве обсуждаются различные меры, каким образом, по-настоящему, физически обезопасить детей и подростков, - приводит РИА Новости заявление Николаева. - В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся".

Сегодня, 17 октября, в колледже в Керчи совершен подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли 18 человек, более 40 получили ранения. Очевидцы сообщают о стрельбе, которая предшествовала взрыву.

Уголовно дело изначально возбудили по статье "теракт". Позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

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