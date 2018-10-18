Самолет МЧС с пострадавшими в Керчи вылетел из Симферополя в Москву

Самолет МЧС России с семью ранеными в результате нападения на Керченский политехнический колледж вылетел из Симферополя в сторону столицы. Об этом заявили в самом министерстве.

"В полете их сопровождают врачи отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России, а также психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России", - добавили ТАСС в пресс-службе МЧС. Как отмечают в агентстве, воздушное судно оснащено особыми медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ, а также кардиомониторами. Из Керчи в Симферополь пострадавших доставили вертолеты Ми-8 МЧС РФ.

Ранее стало известно, что во время транспортировки в самолете скончалась одна из раненых в результате нападения на колледж.

Накануне в политехническом колледже Керчи молодой человек устроил взрыв и открыл стрельбу. Согласно последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, среди которых и устроивший бойню. Еще около 50 получили ранения разной степени тяжести.