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18.10.2018 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчи начали выдавать тела погибших при ЧП в колледже

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Родственникам погибших во время трагических событий в Керченском политехническом колледже начали выдавать тела.

Фото: Мария Крицкая / РИА Новости
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- Первого погибшего уже отдали родственникам, - сообщила ТАСС министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова. - Кто хочет, может забрать также сегодня.

По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек. В основном это учащиеся колледжа, а также их преподаватели. Еще около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем им оказана всевозможная медицинская помощь. Пострадавшие с наиболее тяжелыми ранениями доставлены в медицинские учреждения Симферополя, Краснодара и Москвы.

Напомним, трагедия в Политехническом колледже Керчи произошла 17 октября около полудня. На большой перемене, когда многие учащиеся отправились в столовую, там прогремел взрыв, а позже началась стрельба. Следствием установлен основной подозреваемый в этом преступлении. Им оказался учащийся этого же учебного заведения, 18-летний Вячеслав Росляков. При разборе завалов его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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