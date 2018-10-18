Устроивший бойню студент Керченского колледжа не состоял на учете

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что устроивший стрельбу в Керчи студент не состоял на учете в органах профилактики. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это говорит о нечувствительности инструментов для выявления неблагополучия в жизни ребенка.

Напомним, 17 октября 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате ЧП погибли 21 человек и пострадали около 50. Сам нападавший совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Решением главы Республики Крым Сергея Аксенова в регионе с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур.