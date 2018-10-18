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18.10.2018 20:55
Рубрика: Экономика

Автобус притормозят

Скрытый патруль ГАИ будет следить за перевозчиками пассажиров
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7698 (235)
В связи с последними авариями с участием пассажирских автобусов Госавтоинспекция проведет массовую проверку всех автобусных перевозок и перевозчиков.
Госавтоинспекция собирается проводить сплошные проверки автобусов. Пассажиров просят не беспокоиться. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Госавтоинспекция собирается проводить сплошные проверки автобусов. Пассажиров просят не беспокоиться. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Госавтоинспекция собирается проводить сплошные проверки автобусов. Пассажиров просят не беспокоиться. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Напомним, что аварии произошли в Тверской области и Чувашской Республике. В них погибло более двадцати человек, а свыше десяти получили ранения различной степени тяжести. Поэтому руководством Госавтоинспекции МВД России принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов.

Фото: depositphotos.com
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Согласно статистике, за 9 месяцев этого года снова отмечается рост ДТП с участием автобусов. Правда, всего на один процент. Но это снова рост. Таких аварий зафиксировано 8923. В них погибло более 600 человек и ранено более 13 тысяч. Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении. Особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий.

Территориальным органам ГИБДД дано поручение проанализировать оперативную обстановку, уточнить маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Вместе с органами транспортного надзора сотрудники ГИБДД проведут рейды, в которых особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчиков. Также будет проверяться согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров. Особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха водителей.

Кроме того, намечена организация сплошных проверок участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении автобусов в вечернее и ночное время. К таким мероприятиям планируется привлекать медицинских работников для определения состояния здоровья водителей. Они будут проверяться на состояние алкогольного или наркотического опьянения, воздействие лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также на болезненное или утомленное состояние.

Знаки ограничения скорости 110 и 130 км/ч больше не будут распространяться на автобусы. Это только для легковушек. Автобусам ограничат скорость 90 км/ч

Кроме того, с помощью патрульных автомобилей будет осуществляться скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.

Помимо этого, с владельцами автодорог прорабатываются вопросы внесения изменений в проекты организации дорожного движения. Предлагается ограничить скоростной режим движения автобусов. Для этого к дорожным знакам 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (110 и 130 км/ч) повесят дополнительные таблички 8.4.3 "Вид транспортных средств" (легковой автомобиль). То есть эти знаки не будут распространяться на автобусы и грузовики.

Фото: depositphotos.com
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Даже на автомагистралях им придется придерживаться скорости 90 км/ч. Тем более, что согласно правилам дорожного движения им и так запрещено двигаться быстрее.

Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, Госавтоинспекция рекомендует пассажирам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, серьезнее подходить к выбору перевозчика. Стоит обратить внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), есть или нет ремни безопасности. Особого внимания заслуживает поведение водителя, а также наличие у него сменщика. В случае когда что-то не соответствует требованиям, стоит пожаловаться по телефонам автопредприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя.

Если предприятие не реагирует, то нужно обратиться в Ространснадзор. На сайте ведомства предусмотрен специальный сервис - сообщения граждан о замеченных недостатках в работе пассажирского транспорта.

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