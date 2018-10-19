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19.10.2018 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое отравившихся лекарством детей на Ставрополье находятся в коме

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Двое из пяти детей, отравившихся лекарственным препаратом в Ставропольском крае, находятся в коме. Об этом "РГ" сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до восьми

Он также добавил, что специалистов из Ставрополя доставили к детям санавиацией. Сейчас их перевезли в краевой центр, где оказывают необходимую помощь.

- Принято решение детей эвакуировать в краевую больницу. Четверо из них очень тяжелые, доктора занимаются. Двое в коме. Их доставят в реанимацию, - заявил глава ведомства.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. На уроках в школе подростки приняли большую дозу лекарственного препарата. Вскоре им стало плохо, и они были госпитализированы с медикаментозным отравлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследованием руководит глава краевого СУ СКР Игорь Иванов. Кроме того, губернатор региона Владимир Владимиров поручил проверить все школы и аптеки Изобильненского городского района, на территории которого и произошло ЧП.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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