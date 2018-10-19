Двое отравившихся лекарством детей на Ставрополье находятся в коме

Двое из пяти детей, отравившихся лекарственным препаратом в Ставропольском крае, находятся в коме. Об этом "РГ" сообщил министр здравоохранения региона Виктор Мажаров.

Он также добавил, что специалистов из Ставрополя доставили к детям санавиацией. Сейчас их перевезли в краевой центр, где оказывают необходимую помощь.

- Принято решение детей эвакуировать в краевую больницу. Четверо из них очень тяжелые, доктора занимаются. Двое в коме. Их доставят в реанимацию, - заявил глава ведомства.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. На уроках в школе подростки приняли большую дозу лекарственного препарата. Вскоре им стало плохо, и они были госпитализированы с медикаментозным отравлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Расследованием руководит глава краевого СУ СКР Игорь Иванов. Кроме того, губернатор региона Владимир Владимиров поручил проверить все школы и аптеки Изобильненского городского района, на территории которого и произошло ЧП.