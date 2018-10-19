Число погибших на заводе в Ленобласти возросло до трех

При разборе завалов на территории завода "Авангард" под Гатчиной, обнаружены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Таким образом, количество жертв взрыва на предприятии увеличилось до трех человек.

В данное время проводится опознание тел. Территория обрушившегося цеха оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Один из рабочих, погибших при взрыве, предположительно белорусский гражданин.

Напомним, 19 октября на территории завода "Авангард", расположенного в деревне Малые Колпаны, в цехе, где смешивались пиротехнические компоненты, произошел взрыв, в результате которого обрушилась пристройка площадью 1600 квадратных метров, поврежден соседний цех.

В результате ЧП госпитализированы четверо сотрудников завода. Двое после оказания медпомощи отпущены домой, состояние еще двух работниц врачи оценивают как средне-тяжелое. Также пострадали несколько жителей деревни, среди них 13-летняя девочка.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в момент взрыва в самом цехе находилось пять сотрудников. В ГУ МЧС не исключают, что под завалами могут оставаться люди. К поиску привлечены кинологические бригады.