Новости

Трамп не исключил санкции США против Саудовской Аравии по делу Хашкажи 00:35
Трамп прокомментировал обвинения в адрес россиянки в США 00:07
Депутаты Македонии проголосовали за смену названия страны 19.10.2018
Число погибших на заводе в Ленобласти возросло до трех 19.10.2018
Россиянку обвинили во вмешательстве в выборы в конгресс США 19.10.2018
Петербуржца арестовали за расстрел подростка-меломана 19.10.2018
В Минобороны опровергли информацию об обнаружении летчика Л-39 19.10.2018
Хачанов и Медведев встретятся в полуфинале московского турнира 19.10.2018
Рособрнадзор предложил снизить число внеплановых проверок учебных заведений 19.10.2018
Эксперт объяснил, зачем Киев повысил цены на газ 19.10.2018
Клинцевич: Украина вернет России "Норд" 19.10.2018
В Раде ужаснулись экономическому "соседству" с Кенией 19.10.2018
Сборник Тургенева на русском и китайском языках представили в Пекине 19.10.2018
Обвиняемый в коррупции вице-мэр Сочи арестован на два месяца 19.10.2018
Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества 19.10.2018
Более 20 человек погибли в автокатастрофе на севере ЮАР 19.10.2018
МЧС уточнило число погибших на заводе в Ленобласти 19.10.2018
Источник: Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи на 111% 19.10.2018
Исторический особняк в Москве раскрасили в красно-желтый цвет 19.10.2018
Названы автомобили, которые чаще попадают в ДТП 19.10.2018
В акваторию Северного полярного круга вошел авианосец США "Гарри Трумэн" 19.10.2018
Патриарх: Большинство верующих РПЦ поддерживает разрыв с Константинополем 19.10.2018
Медведев: Американский газ в Европе будет намного дороже российского 19.10.2018
Минфин России предложил обнулить НДС для региональных авиарейсов 19.10.2018
Суд оставил под стражей четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева 19.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
19.10.2018 23:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших на заводе в Ленобласти возросло до трех

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

При разборе завалов на территории завода "Авангард" под Гатчиной, обнаружены тела двух погибших, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Таким образом, количество жертв взрыва на предприятии увеличилось до трех человек.

В данное время проводится опознание тел. Территория обрушившегося цеха оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: spb_today/vk.com
Последствия взрыва на заводе в Ленобласти попали на видео

Один из рабочих, погибших при взрыве, предположительно белорусский гражданин.

Напомним, 19 октября на территории завода "Авангард", расположенного в деревне Малые Колпаны, в цехе, где смешивались пиротехнические компоненты, произошел взрыв, в результате которого обрушилась пристройка площадью 1600 квадратных метров, поврежден соседний цех.

В результате ЧП госпитализированы четверо сотрудников завода. Двое после оказания медпомощи отпущены домой, состояние еще двух работниц врачи оценивают как средне-тяжелое. Также пострадали несколько жителей деревни, среди них 13-летняя девочка.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в момент взрыва в самом цехе находилось пять сотрудников. В ГУ МЧС не исключают, что под завалами могут оставаться люди. К поиску привлечены кинологические бригады.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Медведев рассказал в Брюсселе об условиях отмены санкций
Украина изъяла задержанное в марте российское судно "Норд"
Обнаружены обломки упавшего в Азовское море самолета Л-39
Кокорин остался в СИЗО, несмотря на ходатайство от "Зенита"