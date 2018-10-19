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19.10.2018 19:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти при взрыве на заводе пиротехники пострадала девочка

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

При взрыве в пиротехническом цехе на заводе "Авангард" под Гатчиной пострадала 13-летняя девочка.

В правительстве Ленинградской области сообщили, что девочка в момент взрыва проходила рядом с заводом по территории жилого комплекса "Речной квартал".

Фото: spb_today/vk.com
В Ленобласти пять человек пострадали при взрыве на заводе пиротехники

От взрывного газа у нее закружилась голова. Родители девочки обратились в больницу, ей оказали помощь, необходимости в госпитализации не возникло, пострадавшая отпущена домой.

Сейчас в дереве Малые Колпаны, которая находится в непосредственной близости от завода, разбит оперативный штаб. На территории самого завода продолжается разбор завалов.

При взрыве рухнула пристройка площадью 1600 квадратных метров. Погибли два человека. Один из них скончался на руках у врачей. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, двое рабочих после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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