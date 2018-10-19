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19.10.2018 21:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС уточнило число погибших на заводе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

При взрыве на заводе пиротехнических изделий под Гатчиной погиб один человек, сообщил начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дейнека. Также эти цифры подтверждают в региональном СК, сотрудники которого возбудили по факту взрыва уголовное дело.

По словам Евгения Дейнеки, сейчас на территории завода "Авангард" проводится разбор завалов, задействованы кинологические бригады. У спасателей есть основания полагать, что под завалами могут оставаться люди. В момент взрыва в цеху находилось пять человек.

Фото: spb_today/vk.com
Последствия взрыва на заводе в Ленобласти попали на видео

Предполагается, что разбор завалов будет вестись всю ночь. Возле разрушенного цеха установили генераторы, на площадку пригнали краны и другую тяжелую технику. На месте работают 205 спасателей.

Сейчас в Гатчинской клинической межрайонной больнице находятся две сотрудницы предприятия, раненные при взрыве. Главный врач учреждения Константин Харитоненко сообщил, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое. Характер повреждений, которые получили рабочие, Харитоненко охарактеризовал как минно-взрывные травмы: у раненых переломы, баротравмы от последствий взрывной волны, но ожогов нет.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Еще двое раненых сотрудников завода отпущены домой в удовлетворительном состоянии. Также сразу после взрыва в больницу обратились несколько жителей деревни Малые Колпаны, расположенной в непосредственной близости от завода. Люди жаловались на головную боль. Среди обратившихся была и 13-летняя девочка, в момент взрыва она проходила рядом с заводом. Ее после оказания медпомощи также отпустили домой.

Напомним, сегодня на территории завода "Авангард" в цеху, где смешивались пиротехнические составы произошел взрыв. Ударной волной в корпусе площадью 1600 квадратных метров разрушило несущую стену. Также повреждения получили несколько частных домов в деревне Малые Колпаны, а в расположенных вблизи завода многоэтажках в окнах выбиты стекла. Всем пострадавшим в областном правительстве обещают компенсировать ущерб.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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