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19.10.2018 19:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последствия взрыва на заводе в Ленобласти попали на видео

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Управление МЧС по Ленинградской области обнародовало видео с территории завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны, где тремя часами ранее произошел взрыв пиротехники.

Фото: spb_today/vk.com
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В ведомстве отмечают, что сейчас на территории производится разбор завалов, задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Напомним, при взрыве в пристроенном к заводу цехе площадью 1600 квадратных метров, произошло обрушение несущей стены. Погибли два человека. Один рабочий скончался на месте, другой - на руках у врачей.

Травмы получили три сотрудника предприятия. Также пострадала 13-летняя девочка, которая в момент взрыва проходила по улице рядом с заводом.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область РГ-Видео
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