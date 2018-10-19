Последствия взрыва на заводе в Ленобласти попали на видео

Управление МЧС по Ленинградской области обнародовало видео с территории завода "Авангард" в деревне Малые Колпаны, где тремя часами ранее произошел взрыв пиротехники.

В ведомстве отмечают, что сейчас на территории производится разбор завалов, задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Напомним, при взрыве в пристроенном к заводу цехе площадью 1600 квадратных метров, произошло обрушение несущей стены. Погибли два человека. Один рабочий скончался на месте, другой - на руках у врачей.

Травмы получили три сотрудника предприятия. Также пострадала 13-летняя девочка, которая в момент взрыва проходила по улице рядом с заводом.