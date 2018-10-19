В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до восьми

Новости

Лукашенко обсудил в Гродненской области ситуацию в сельском хозяйстве 12:50
Задержанный в Норвегии россиянин выйдет на свободу 12:45
В Астрахани Mercedes на скорости 130 км/ч сбил пенсионерку 12:45
Сын Николая Караченцова: Мы не теряем надежды 12:44
Российские специалисты переоборудуют зенитные системы C-300 в Сирии 12:42
Госпитализирован певец Вячеслав Добрынин 12:40
Синоптики обещают похолодание в столице в выходные 12:40
Патриарх Кирилл отслужил заупокойную литию по погибшим в Керчи 12:37
Макаров: Экономика России растет и слезает с нефтяной иглы 12:37
Неймар подарил игроку "Спартака" свою футболку с автографом 12:35
Под Орлом захоронили останки 322 бойцов Красной Армии 12:35
В Петербурге приостановили конкурс на разработку городского бренда 12:34
Звезда "Американского пирога" Тара Рид устроила пьяный авиадебош 12:33
ЦБ: Ситуация на финансовом рынке стабилизировалась 12:28
В Сибири нашли затонувшую в XIX веке английскую шхуну 12:25
Появились фото со съемок неонуара "Женщина в окне" 12:24
Первого вице-мэра Сочи обвинили во взяточничестве 12:19
Стали известны подробности испытаний анаэробной установки для подлодок 12:19
Эпидемия таинственной неизлечимой болезни накрыла США 12:19
Родственники пострадавших в Керчи 581 раз обращались к психологам 12:14
Вертолет упал на палубу атомного авианосца ВМС США 12:14
ФНС напомнила о необходимости сдать отчетность по зарплатным налогам 12:09
Первый канал покажет этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде 12:05
Сергей Безруков дебютирует главной партией в рок-опере 12:05
На севере Петербурга пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
19.10.2018 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до восьми

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу приняло к своему производству дело, возбужденное по фактам отравления детей парами ртути в Невском районе.

В Архангельске четыре пациентки заразились кишечной инфекцией в роддоме

 - Из материалов уголовного дела следует, что не позднее 28 сентября 2018 года неустановленными лицами были нарушены правила хранения ртути, которая была обнаружена во дворе одного из домов в Невском районе школьником 2007 года рождения, - сообщили в СК РФ. - Мальчик был доставлен в детскую больницу с диагнозом "отравление ртутью".

Позднее с таким же диагнозом в больницу попали еще несколько детей, шестеро из них госпитализированы. Последний случай зафиксирован сегодня утром. По информации регионального ГУ МВД, госпитализирована 14-летняя девочка с острым отравлением парами ртути.

- По словам ребенка, одноклассник принес во двор школы, расположенной на улице Дыбенко, ртуть, - уточнили в полиции.

В образовательном учреждении провели работы по демеркуризации, хотя уроки в школе не отменяли. В региональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили, что с территории вывезено 70 килограммов ртутьсодержащих отходов.

- Покрытие скейтбордной горки демонтировано. Видимая ртуть собрана. Произведены демеркуризационные работы, - уточнили в Роспотребнадзоре. - По результатам замеров концентрации паров ртути в воздухе на территории скейтбордной площадки обнаружены превышения ПДК паров ртути для атмосферного воздуха в 1,5-90,0 раз на площади 100 квадратных метров. Территория площадки ограждена, вход полностью закрыт.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
 

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Массовое убийство в керченском колледже
Вертолет упал на палубу атомного авианосца ВМС США
Суд отклонил апелляцию Мамаева на освобождение из-под стражи
ЦБ: Ситуация на финансовом рынке стабилизировалась
Путин: В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара