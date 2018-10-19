В Петербурге число отравившихся ртутью детей возросло до восьми

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу приняло к своему производству дело, возбужденное по фактам отравления детей парами ртути в Невском районе.

- Из материалов уголовного дела следует, что не позднее 28 сентября 2018 года неустановленными лицами были нарушены правила хранения ртути, которая была обнаружена во дворе одного из домов в Невском районе школьником 2007 года рождения, - сообщили в СК РФ. - Мальчик был доставлен в детскую больницу с диагнозом "отравление ртутью".

Позднее с таким же диагнозом в больницу попали еще несколько детей, шестеро из них госпитализированы. Последний случай зафиксирован сегодня утром. По информации регионального ГУ МВД, госпитализирована 14-летняя девочка с острым отравлением парами ртути.

- По словам ребенка, одноклассник принес во двор школы, расположенной на улице Дыбенко, ртуть, - уточнили в полиции.

В образовательном учреждении провели работы по демеркуризации, хотя уроки в школе не отменяли. В региональном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили, что с территории вывезено 70 килограммов ртутьсодержащих отходов.

- Покрытие скейтбордной горки демонтировано. Видимая ртуть собрана. Произведены демеркуризационные работы, - уточнили в Роспотребнадзоре. - По результатам замеров концентрации паров ртути в воздухе на территории скейтбордной площадки обнаружены превышения ПДК паров ртути для атмосферного воздуха в 1,5-90,0 раз на площади 100 квадратных метров. Территория площадки ограждена, вход полностью закрыт.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

