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20.10.2018 16:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СПЧ проверит колонии Омска после массовых беспорядков заключенных

Текст: Татьяна Кузнецова

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие 10 дней начнет проверку колоний Омска. После недавней массовой драки заключенных общественники намерены изучить ситуацию в исправительных учреждениях  Омска.

Взбунтовавшаяся омская колония попала на видео

Член СПЧ Андрей Бабушкин рассказал ТАСС, что сейчас идет подготовка к поездке членов СПЧ в Омск. По словам Бабушкина, сейчас в Омске находятся его помощники, которые проводят предварительные встречи с родственниками и адвокатами заключенных исправительных колоний №3, №6, №7 и Лечебно-исправительного учреждения №10.

Напомним, что 6-7 октября в колонии строго режима №6 Омска произошла массовая драка, в которой принимали участие около 150 заключенных, 39 из них пострадали. По предварительным данным, взбунтовавшиеся заключенные требовали послаблений.  Отрицательно настроенные осужденные пытались склонить других сидельцев к неповиновению, что и привело к массовой драке. Причины беспорядков сейчас устанавливают следователи.

Андрей Бабушкин, комментируя распространенную ранее информацию о случаях избиения заключенных в колонии №7, отметил, что эти факты пока не подтверждаются. По его словам, пока установлен только факт недопуска адвоката и правозащитных организаций на территорию колонии.

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