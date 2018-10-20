СПЧ проверит колонии Омска после массовых беспорядков заключенных

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ближайшие 10 дней начнет проверку колоний Омска. После недавней массовой драки заключенных общественники намерены изучить ситуацию в исправительных учреждениях Омска.

Член СПЧ Андрей Бабушкин рассказал ТАСС, что сейчас идет подготовка к поездке членов СПЧ в Омск. По словам Бабушкина, сейчас в Омске находятся его помощники, которые проводят предварительные встречи с родственниками и адвокатами заключенных исправительных колоний №3, №6, №7 и Лечебно-исправительного учреждения №10.

Напомним, что 6-7 октября в колонии строго режима №6 Омска произошла массовая драка, в которой принимали участие около 150 заключенных, 39 из них пострадали. По предварительным данным, взбунтовавшиеся заключенные требовали послаблений. Отрицательно настроенные осужденные пытались склонить других сидельцев к неповиновению, что и привело к массовой драке. Причины беспорядков сейчас устанавливают следователи.

Андрей Бабушкин, комментируя распространенную ранее информацию о случаях избиения заключенных в колонии №7, отметил, что эти факты пока не подтверждаются. По его словам, пока установлен только факт недопуска адвоката и правозащитных организаций на территорию колонии.