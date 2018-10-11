Количество пострадавших при бунте в омской колонии выросло до 39

После массовых беспорядков в омской ИК №6 39 осужденных обратились за медицинской помощью.

- Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение УФСИН. Один осужденный прооперирован в Городской больницы имени Кабанова, он пришел в себя, - сообщили "РГ" в аппарате Уполномоченного Омской области по правам человека. - Еще 34 человека находятся на амбулаторном лечении. Среди сотрудников колонии пострадавших нет.

Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова посетила осужденных, вывезенных из зоны конфликта и находящихся в СИЗО.

- Мы встречались с осужденными не по спискам УФСИН, а с теми, кого хотели бы услышать. В настоящее время они находятся в статусе свидетелей, - рассказала Ирина Касьянова. - Они высказали несколько другие причины конфликта, который произошел в колонии 6 и 7 октября. Я не могу их озвучить из-за тайны следствия. Но все те сведения, которые стали известны нам и членам наблюдательной комиссии, мы своевременно направили в прокуратуру и следственный комитет.

Как стало известно, конфликт не поддержали осужденные, находящиеся в карантинном отделении. Они отказались его покидать. Беспорядки в ИК №6 зафиксировали видеокамеры. Записи изучают следователи.

Напомним, в минувшие выходные заключенные устроили побоище в колонии строгого режима, требуя послаблений. Отрицательно настроенные осужденные заявили сидельцам, что теперь исправительное учреждение будет жить по их правилам, и попытались склонить к неповиновению. Конфликт быстро перерос в драку, в беспорядках участвовало более 150 человек.

Исправительное учреждение оцепили силовики. На территорию колонии ввели сводный отряд. Зачинщиков бунта изолировали для пресечения дальнейших беспорядков. В настоящее время они находятся в городском СИЗО. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В колонии введен режим чрезвычайной ситуации.