Двое из пяти отравившихся детей на Ставрополье пошли на поправку

Состояние двоих из пяти подростков, отравившихся накануне лекарством, улучшилось. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополье.
- У двух подростков наблюдается положительная динамика. Состояние трех пострадавших остается стабильно тяжелым, - говорится в сообщении.
В лечение школьников участвуют специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Краевые медики также проконсультировались с коллегами из министерства здравоохранения РФ и больницы им. Г.Н. Сперанского города в Москве.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 19 октября. Пятеро учеников девятого класса из школы №16 поселка Солнечнодольска приняли в большом количестве медицинский препарат. Вскоре на уроке им стало плохо, они были госпитализированы. Решением властей пострадавших перевезли в Ставрополь в краевую детскую больницу. Состояние четверых оценивалось как тяжелое, двое несовершеннолетних впали в кому.