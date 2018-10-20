Следователи назвали причину взрыва на заводе пиротехники в Гатчине

Следственный комитет назвал причину взрыва на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине. Это нарушение технологии и мер безопасности. Уже задержан главный инженер предприятия.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина взял на работу "неустановленных лиц", которые не были официально оформлены и не имели соответствующих разрешений для работы с опасными веществами. Неправильные действия этих людей и привели к ЧП.

Взрыв прогремел в цеху по смешиванию пиротехнических составов. Четырехэтажное здание, в котором находились пять человек, обрушилось. Выжить удалось только одному работнику.

Кроме того, было нарушено энергоснабжение 80 жилых домов, без света остались почти 300 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Работы по расчистке завалов продолжаются.