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20.10.2018 20:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Керчи объяснили причину задержки похорон Рослякова

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В администрации города Керчи объяснили, с чем может быть связана задержка с проведением похорон организовавшего массовое убийство в политехническом колледже Владислава Рослякова.

В Керчи следователи нашли место тренировок Рослякова

- Тело организатора массового убийства еще необходимо сотрудникам следственного комитета РФ для проведения судебно-медицинских и других экспертиз в рамках возбужденного уголовного дела о гибели людей, - сообщили "РГ". - В связи с этим место и время похорон Рослякова до настоящего времени неизвестны.

Ранее вице-мэр Керчи Дилявер Мельгазиев подтвердил, что тело Рослякова до сих пор остается в городском морге и не востребовано родителями. Продолжаются опросы родителей и других родственников нападавшего.

Напомним, сегодня следователи СК РФ обследовали пустырь рядом с жилым домом Рослякова, где обнаружено предположительное место тренировки Рослякова перед трагедией. По одной из версий, в заброшенном строении и рядом с ним он испытывал самодельные взрывные устройства, а незадолго до трагедии сжег мобильные устройства и страницы из брошюр религиозного содержания. Все найденные предметы будут отправлены на экспертизы. Вот здесь и потребуется установить принадлежность новых находок Рослякову.

Жертвами 18-летнего студента стал 21 человек, еще 45 до настоящего времени находятся в медучреждениях.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
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