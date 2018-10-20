В Керчи объяснили причину задержки похорон Рослякова

В администрации города Керчи объяснили, с чем может быть связана задержка с проведением похорон организовавшего массовое убийство в политехническом колледже Владислава Рослякова.

- Тело организатора массового убийства еще необходимо сотрудникам следственного комитета РФ для проведения судебно-медицинских и других экспертиз в рамках возбужденного уголовного дела о гибели людей, - сообщили "РГ". - В связи с этим место и время похорон Рослякова до настоящего времени неизвестны.

Ранее вице-мэр Керчи Дилявер Мельгазиев подтвердил, что тело Рослякова до сих пор остается в городском морге и не востребовано родителями. Продолжаются опросы родителей и других родственников нападавшего.

Напомним, сегодня следователи СК РФ обследовали пустырь рядом с жилым домом Рослякова, где обнаружено предположительное место тренировки Рослякова перед трагедией. По одной из версий, в заброшенном строении и рядом с ним он испытывал самодельные взрывные устройства, а незадолго до трагедии сжег мобильные устройства и страницы из брошюр религиозного содержания. Все найденные предметы будут отправлены на экспертизы. Вот здесь и потребуется установить принадлежность новых находок Рослякову.

Жертвами 18-летнего студента стал 21 человек, еще 45 до настоящего времени находятся в медучреждениях.