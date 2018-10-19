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19.10.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео следственных действий в керченском колледже

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Опубликовано видео следственных действий в Керченском политехническом колледже и совещания, которое провел в учебном заведении руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Следователи рассказали, что им удалось отследить весь путь Владислава Рослякова от дома до колледжа - как он садился в маршрутное такси, доехал до учебного заведения и пронес в него оружие. Также подняты все личные дела Рослякова в школе, техникуме и местном военкомате. Допрошены родственники, соседи, знакомые подозреваемого. Как отмечают следователи, друзей у студента не было.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Надо понять, что именно явилось толчком для преступления, - сказал Александр Бастрыкин. - То ли этот план, который он наметил заранее, то ли это спонтанный какой-то толчок. Необходимо изучить обстановку в семье Рослякова, какие отношения были у него с близкими родственниками, выяснить, находилась ли семья в социально опасном положении, проявлял ли молодой человек ранее агрессию и иные неадекватные действия. Были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении и принимались ли необходимые меры со стороны профильных служб, в том числе медицинских работников, для их предупреждения и устранения. Важно выяснить причину агрессии нападавшего.

Эксперты-криминалисты тщательно изучают повреждения на стенах колледжа, где Росляков вел стрельбу, собирают фрагменты картечи и следы крови для последующих экспертиз. На шокирующих снимках СКР видны кровавые брызги на стенах и дверях кабинетов, а также разбитые стекла.

Следственной группе поручено тщательно изучить, как обеспечивалась безопасность в колледже, а также как Рослякову удалось пронести взрывчатку и оружие. Напомним, жертвами взрывов и стрельбы в колледже стал 21 человек, еще 43 госпитализированы.

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