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20.10.2018 15:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинцы простились с погибшим в Керчи студентом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске простились с погибшим при нападении на Керченский политехнический колледж  19-летним студентом Егором Перепелкиным, который уехал учиться в Керчь из Челябинска. Прощание  прошло в субботу в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали", сообщает РИА Новости.

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"Около 15.00 (13.00 мск) в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали" прошла церемония прощания с погибшим. На церемонию пришли родители, брат, другие родственники Егора, одноклассники, друзья - более 100 человек. После панихиды траурная процессия направилась к Фатеевскому кладбищу, где будет похоронен погибший", сообщили в агентстве.

Как уже сообщала "РГ", в среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, жертвами трагедии стал 21 человек, в том числе семь несовершеннолетних. В медучреждения Крыма госпитализированы 23 человек, пострадавших в трагедии. В другие регионы России направлено 23 человека.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Массовое убийство в керченском колледже
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