СК возбудил дело после крупной аварии под Москвой

После аварии с четырьмя погибшими в Московской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, расследование начато по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

На месте происшествия на 48 километре трассы А-108 работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель "ПАЗ" на территории Дмитровского района выехал на встречную полосу во время обгона.

В это время навстречу ехала маршрутка Iveco, в которой находились 16 пассажиров. Погибли четыре человека, в том числе - ребенок. Еще девять пассажиров пострадали. При этом водитель "ПАЗа" серьезных травм не получил.

Ранее "РГ" сообщала, что Iveco принадлежал одному из лучших транспортных предприятий региона. За последний год его машины ни разу не попадали в ДТП.