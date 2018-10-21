Новости

"Интер" в дерби обыграл "Милан" в добавленное время 00:06
СК возбудил дело после крупной аварии под Москвой 21.10.2018
Россиянин Заурбек Сидаков выиграл "золото" на ЧМ по вольной борьбе 21.10.2018
Глушаков и Ещенко поедут на матч "Спартака" с "Рейнджерс" 21.10.2018
Шесть человек ранены во Флориде в результате стрельбы 21.10.2018
Названы возможные преемники Карреры в "Спартаке" 21.10.2018
В Пакистане столкнулись автобусы: не менее 19 погибших 21.10.2018
ВС Украины обстреляли из минометов два села на юге ДНР 21.10.2018
Виновник аварии с четырьмя погибшими под Москвой не пострадал 21.10.2018
Лука Гуаданьино снимет фильм по знаменитому альбому Боба Дилана 21.10.2018
Директор Аниты Цой сообщил о диагнозе певицы 21.10.2018
Вышел трейлер драмы "Последствия" с Кирой Найтли 21.10.2018
Россиянин Рашидов занял второе место на ЧМ по вольной борьбе 21.10.2018
Видео: гибрид "Пилы" и "Куба" в первом трейлере хоррора "Клаустрофобы" 21.10.2018
СМИ сообщили о решении "Спартака" уволить Карреру 21.10.2018
Режиссер "Тихого места" сам сыграл в нем монстра 21.10.2018
Названа причина ДТП с автобусами под Москвой 21.10.2018
ДНР: Украинские военные продают сослуживцам карты минных полей 21.10.2018
Число госпитализированных после ЧП в Керчи возросло до 50 21.10.2018
Латвийской семье грозит тюремный срок за открытие ресторана в Крыму 21.10.2018
Обвиняемый во взрыве на заводе в Гатчине отправлен под домашний арест 21.10.2018
Вышел трейлер нового сериала создателей "Проповедника" 21.10.2018
Саудовская Аравия: Убившие журналиста Хашогги превысили полномочия 21.10.2018
Видео: лидер Radiohead Том Йорк встал на защиту Антарктики 21.10.2018
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана 21.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Видео: "Летающие" Т-80У сразились с танками М48А5К
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Как мошенники наживаются на доверчивых гражданах
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
21.10.2018 23:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после крупной аварии под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

После аварии с четырьмя погибшими в Московской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, расследование начато по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На Кубани в ДТП с маршруткой и такси пострадали семь человек

На месте происшествия на 48 километре трассы А-108 работает следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель "ПАЗ" на территории Дмитровского района выехал на встречную полосу во время обгона.

В это время навстречу ехала маршрутка Iveco, в которой находились 16 пассажиров. Погибли четыре человека, в том числе - ребенок. Еще девять пассажиров пострадали. При этом водитель "ПАЗа" серьезных травм не получил.

Ранее "РГ" сообщала, что Iveco принадлежал одному из лучших транспортных предприятий региона. За последний год его машины ни разу не попадали в ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медики уточнили число пострадавших при ЧП в керченском колледже
МИД Ирана отверг обвинения США во вмешательстве в выборы
В кузбасском поселке мужчина расстрелял своих сыновей
Вступили в силу новые правила восстановления водительских прав
Генпрокурор Саудовской Аравии признал гибель журналиста Хашкаджи