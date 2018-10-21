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21.10.2018 19:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый во взрыве на заводе в Гатчине отправлен под домашний арест

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инженеру, обвиняемому во взрыве на заводе "Авангард" в Гатчинском районе.

Фото: spb_today/vk.com
Главный инженер завода в Гатчине признал вину во взрыве

Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, продолжается. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый допустил к производству в цех для пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков. В результате этого на заводе произошел взрыв, который унес жизни четырех человек.

Обвиняемый свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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