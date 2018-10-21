Обвиняемый во взрыве на заводе в Гатчине отправлен под домашний арест

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инженеру, обвиняемому во взрыве на заводе "Авангард" в Гатчинском районе.

Расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, продолжается. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый допустил к производству в цех для пиротехнических изделий несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих необходимых допусков. В результате этого на заводе произошел взрыв, который унес жизни четырех человек.

Обвиняемый свою вину признал и согласился сотрудничать со следствием. Расследование уголовного дела продолжается.