Четвертого погибшего нашли при разборе завалов на заводе в Ленобласти

Число жертв при взрыве на пиротехническом заводе "Авангард" под Гатчиной возросло до четырех. Тело еще одного погибшего рабочего было извлечено из-под завалов ночью силами спасательных бригад, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Всего, по предварительным данным, в цехе, где произошел взрыв, находилось пять человек. Обычно рабочих бывает больше, но большинство из них уже успели уйти домой.

В результате взрыва произошло обрушение пристроя площадью 1600 квадратных метров, разрушена стена соседнего корпуса.

Четверо рабочих доставлены в больницы, двое отпущены после оказания медицинской помощи, состояние еще двух сотрудников оценивается как средне-тяжелое.

На территории завода работают кинологические бригады. Продолжается разбор завалов.

Большой веры к данным, которое предоставило руководство завода, у следствия нет. Задержан главный инженер "Авангарда". Как ранее сообщал Следственный комитет по Ленинградской области, многие сотрудники предприятия работали без оформления и не имели допусков к работам на взрывоопасных объектах. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, само пиротехническое производство относится к III классу опасности. Взрыв произошел в цехе, где смешивались компоненты для фейерверков.