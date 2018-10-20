Главному инженеру завода в Гатчине предъявили обвинение

В Ленинградской области следователи предъявили обвинение главному инженеру пиротехнического завода "Авангард", на территории которого накануне произошел взрыв, унесший жизни четырех человек. Сотрудника предприятия обвиняют в нарушении правил безопасности (ч 3 ст 217 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, подозреваемый допустил к работе с пиротехническими изделиями 3 класса опасности людей, не имеющих соответствующего допуска. Кроме того, работники не были официально трудоустроены. В результате их неумелых действий была нарушена технология производства взрывоопасных изделий. На территории цеха произошел взрыв. Обрушилась пристройка на площади 1600 квадратных метров. Погибли четыре человека, среди которых были граждане иностранного государства. Еще шестеро пострадали. Одна из них в стабильно тяжелом состоянии была транспортирована в больницу Петербурга вертолетом санавиации.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому.

Тем временем, экстренные службы завершили разбор завалов и поисковую операцию. Ведется оценка ущерба близлежащему жилому массиву.