Среди погибших при взрыве на заводе в Гатчине были иностранцы

Личности погибших в результате взрыва на гатчинском "Авангарде" установлены - трое из них были гражданами иностранных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Трое погибших - иностранцы", - цитирует агентство собеседника.

Ранее появлялась информация, что среди жертв ЧП на пиротехническом заводе был гражданин Белоруссии.

Напомним, взрыв на предприятии, производившем пиротехнику, произошел в пятницу, 19 октября. Из 11 пострадавших четверо погибли. Главный инженер завода "Авангард" уже задержан следователями в рамках возбужденного уголовного дела.

Его подозревают в том, что он допустил к производству людей, не имеющих разрешения на работы с опасными веществами. По версии следствия, именно неправильные действия рабочих и привели к трагедии.