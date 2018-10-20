Спасатели завершили работы на месте взрыва в Гатчине

Поисковая операция и разбор завалов на месте ЧП в Гатчине Ленинградской области завершены. Напомним, взрыв произошел в пятницу, 19 октября, на заводе пиротехники "Авангард".

"Разбор завалов завершен. Продолжается вывоз мусора", - цитирует представителя пресс-службы областного правительства агентство РИА Новости.

Спасатели завершили также поисковую операцию, найти выживших им не удалось. В данный момент оперативный штаб осуществляет обход расположенных рядом жилых массивов, чтобы выявить повреждения, причиненные взрывом.

В результате происшествия пострадали одиннадцать человек, четверо из которых погибли. Главный инженер завода "Авангард" уже задержан следователями, также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".