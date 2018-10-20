Пострадавшую при взрыве в Гатчине направили в больницу Петербурга

В Ленинградскую областную клиническую больницу направлена одна из пострадавших при взрыве на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области. Из Гатчинской клинической больницы она прибудет в Северную столицу вертолетом санавиации.

"Вертолет санавиации вылетел в Петербург", - цитирует представителя Гатчинской клинической больницы агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом, но стабильном состоянии. В больнице в Гатчине остается также ребенок 2005 года рождения, его состояние врачи оценивают как хорошее.

Спасатели тем временем продолжают работать на месте ЧП. Сейчас там, по сообщениям пресс-службы областного правительства, разобрано уже 99 процентов завалов. Также вывезен мусор.

Напомним, взрыв на предприятии, производившем пиротехнику, произошел в пятницу, 19 октября. На данный момент известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Главный инженер завода "Авангард" уже задержан следователями, также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".