В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства взрыва на заводе "Авангард" в деревне Малые Колпаны, что в нескольких километрах от Гатчины. Взрывной волной разрушен цех площадью 1600 квадратных метров, у соседнего здания повреждены несущие стены. Четыре человека погибли, семеро ранены. Причина ЧП - вопиющее нарушение техники безопасности. Задержан главный инженер.

У большинства сотрудников "Авангарда" уже закончились смены. В цехе, где смешивали пиротехнические составы, осталось четыре человека. Сейчас выясняется, что конкретно здесь смешивалось и в каких пропорциях. Смесь взорвалась. Через несколько минут к проходной подъехали пожарные бригады и кареты "скорой". Госпитализировали четырех человек, они находились в соседнем цехе. Пожара не было. Но цех оказался полностью разрушен. Более того, конструкциями завалило железнодорожные пути, проходящие вдоль заводского забора. Пока с рельсов убирали камни и арматуру, в Лужском направлении встали поезда.

На месте цеха почти сразу нашли тело погибшего мужчины. Он трудился неофициальном - допуска к взрывным работам у него не было. Спасатели стали разбирать конструкции. К поиску подключили кинологические бригады: у спасателей теплилась слабая надежда, что другие рабочие могли выжить при взрыве. К утру на площадке были обнаружены еще три тела.

Причина случившегося уже известна - вопиющее нарушение техники безопасности

СК возбудил уголовное дело. Изъята заводская документация, подозреваемым проходит главный инженер. Ему вменяют то, что он допустил на производство III класса опасности людей, которые не умеют обращаться со взрывоопасными веществами, что, собственно, и привело к трагедии. Топ-менеджер свою вину признал, согласился сотрудничать со следствием.

Между тем



Двое пожарных пострадали и один погиб при ликвидации крупного пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. ЧП произошло в ночь на воскресенье в цехе электролиза цинка. По словам гендиректора завода Игоря Ходыко, в 02.32 возникло задымление в пристройке зала электролиза, после чего началось возгорание. В 03.05 прибыли вызванные пожарные расчеты. - К великому сожалению, в ходе тушения в пристройке цеха электролиза цинка произошло обрушение стены, и один пожарный погиб. Мы выражаем соболезнование семье погибшего. Конечно, ничем не унять боль утраты, но со своей стороны мы окажем всевозможную помощь, - сказал Ходыко.

Со вчерашнего дня на заводе полностью остановлено производство - до тех пор, пока не решится вопрос, что дальше делать с цехом электролиза цинка: восстанавливать его или нет. Как пояснили в пресс-службе завода, жертв среди работников удалось избежать благодаря отсутствию людей в здании, поскольку производство в ночную смену не велось.

Тушение, а затем ликвидация последствий пожара велась во Владикавказе практически весь вчерашний день. В этом были задействованы 146 человек, 42 единицы техники МЧС и других служб Северной Осетии. Также к борьбе с возгоранием подключился прибывший из Кабардино-Балкарии пожарный поезд, доставивший 140 тонн воды и четыре тонны пенообразователя.

Подготовила Татьяна Павловская (Владикавказ)