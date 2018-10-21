Главный инженер завода в Гатчине признал вину во взрыве

В Ленобласти задержанный по делу о взрыве на заводе главный инженер признал свою вину. Он сотрудничает со следствием, сообщили ТАСС в СК по региону.

Ранее мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Документы направлены в суд. Следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии СК, подозреваемый допустил к работе с пиротехническими изделиями людей, не имеющих соответствующего допуска и документов о трудоустройстве. В результате на терриитории одного из цехов произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.