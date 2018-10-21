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21.10.2018 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главный инженер завода в Гатчине признал вину во взрыве

В Ленобласти задержанный по делу о взрыве на заводе главный инженер признал свою вину. Он сотрудничает со следствием, сообщили ТАСС в СК по региону.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Ранее мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Документы направлены в суд. Следователи намерены ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии СК, подозреваемый допустил к работе с пиротехническими изделиями людей, не имеющих соответствующего допуска и документов о трудоустройстве. В результате на терриитории одного из цехов произошел взрыв. Погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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