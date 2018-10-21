Названы имена погибших на Кубани пилотов Л-39

На борту упавшего в Азовское море учебного штурмовика Л-39 "Альбатрос" находились два лейтенанта, закончивших в этом году Краснодарское авиационное училище.

Самолет Л-39 потерпел крушение, упав в воду, в четверг вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская в Ейском районе Кубани. На борту находились два пилота.

Все надеялись, что экипаж мог катапультироваться и выбраться из воды на берег. Спасательная операция продолжалась примерно двое суток, прерываясь в ночное время. В ней принимали участие свыше 200 человек, семь катеров и четыре вертолета.

Но найти летчиков живыми не удалось. Накануне пресс-служба Минобороны сообщила журналистам, что 20 октября в районе крушения учебного самолета Л-39 установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. По информации ведомства, в течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды.

Сегодня стали известны имена погибших. 22-летний Андрей Середин родом из Липецка. А второй пилот, 23-летий летчик-инструктор Владислав Нелевда, - из Ахтубинска. Оба со школьной скамьи мечтали летать на боевых машинах, и осуществили свою мечту, поступив в Краснодарское летное училище имени Серова.

В четверг около 17 часов они в последний раз подняли в воздух учебно-тренировочный самолет, потерпевший крушение в полутора километрах от берега. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи.

По данным Минобороны, для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в субботу в район падения лайнера был направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъемным механизмом и способный обеспечивать водолазные спуски. Утром в воскресенье поисковые работы продолжились.

Как удалось выяснить, Л-39 вылетел с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России. Самолет Л-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии. Он совершил первый полет в 1968 году, а в 1972 году его выбрали основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Сейчас он по- прежнему является основной машиной для подготовки курсантов летных училищ России.