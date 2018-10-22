Новости

Российские военные получили очередной полк ЗРС С-400 "Триумф" 11:44
Лукашенко призвал ужесточить монополию на алкоголь 11:41
Кудрин: Правительство выполнит обещания по увеличению размера пенсий 11:33
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры 11:32
Алишер Усманов отказался от управления Mail.Ru Group 11:26
Социологи рассказали, как россияне помогают друг другу 11:19
В Керчи проверят законность выдачи Рослякову справок на оружие 11:19
В Саратовской области при пожаре погибли две женщины 11:10
В Перми задержали подозреваемых в серии разбойных нападений на женщин 11:03
Названы самые "грибные" регионы России 11:03
МИД: Кандидатура нового спецпосланника ООН по Сирии не определена 11:01
МАЗ выпустил первый городской автобус с толкающим приводом 11:00
Еще одна культовая слэшер-франшиза получит продолжение 11:00
Задержанный на Чукотке американец до сих пор не вернулся домой 10:59
В Омске более 500 человек эвакуировали из-за пожара в школе 10:57
Кокорину и Мамаеву доверили по очереди мыть туалеты в СИЗО 10:48
Ученые назвали неожиданную пользу нитратов для здоровья 10:46
Найдено тело третьего пропавшего в Хабаровском крае рыбака 10:37
В Москве мужчина упал в кипящий битум и погиб 10:34
Врачи назвали простой способ прожить долгую жизнь 10:32
РФ при необходимости направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов 10:26
Москвичей ждет резкое падение атмосферного давления 10:25
Рядом с Канадой произошло землетрясение магнитудой 6,8 10:15
Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики 10:15
Экстремальный полет украинского штурмовика сняли на видео 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Синоптики пообещали россиянам гололед
Синоптики пообещали россиянам гололед
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
Какие парки Москвы лучше всего подходят для осенних прогулок
22.10.2018 10:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Подозреваемый в вооруженном нападении на Керченский политехнический колледж студент Владислав Росляков незадолго до трагедии сжег на пустыре личные вещи, которые могут пролить свет на причины расстрела. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: Алла Дмитриева/РГ
Корпус колледжа в Керчи предложили сделать мемориалом

Среди уничтоженных Росляковым вещей были, предположительно, ноутбук, мобильный телефон, книги религиозного содержания, а также страницы тетрадок из учебного заведения. Также на пустыре примерно в 150 метрах от дома найден нож и пустая банка от оружейного масла. Все вещдоки описаны и отправлены на экспертизы.

Как ранее сообщала "РГ", заброшенные здания на пустыре рядом со стадионом Росляков использовал как место для тренировок перед нападением на колледж. По одной из версии, там отрабатывал навыки стрельбы и тестировал самодельно изготовленные взрывные устройства. Несколько пней деревьев опалены, как от пожара.

Ранее Росляков купил 150 патронов к охотничьему ружью в одном из оружейных магазинов Керчи. Также он прошел шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений дополнительного профессионального образования по подготовке частных охранников.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Массовое убийство в керченском колледже
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ при необходимости направит в ЦАР дополнительных военных инструкторов
Роспотребнадзор сообщил о распространении кори на Украине
"Спартак" объявил об уходе Массимо Карреры
Россияне выбрали самых авторитетных журналистов
Бабич пообещал вмешательство России в случае нападения на Беларусь