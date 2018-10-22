Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики

Подозреваемый в вооруженном нападении на Керченский политехнический колледж студент Владислав Росляков незадолго до трагедии сжег на пустыре личные вещи, которые могут пролить свет на причины расстрела. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Среди уничтоженных Росляковым вещей были, предположительно, ноутбук, мобильный телефон, книги религиозного содержания, а также страницы тетрадок из учебного заведения. Также на пустыре примерно в 150 метрах от дома найден нож и пустая банка от оружейного масла. Все вещдоки описаны и отправлены на экспертизы.

Как ранее сообщала "РГ", заброшенные здания на пустыре рядом со стадионом Росляков использовал как место для тренировок перед нападением на колледж. По одной из версии, там отрабатывал навыки стрельбы и тестировал самодельно изготовленные взрывные устройства. Несколько пней деревьев опалены, как от пожара.

Ранее Росляков купил 150 патронов к охотничьему ружью в одном из оружейных магазинов Керчи. Также он прошел шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений дополнительного профессионального образования по подготовке частных охранников.